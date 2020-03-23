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Başkan Sandıkçı: "Virüse karşı tüm önlemleri alıyoruz"

SAMSUN HABERLERİ  | 23.03.2020 17:13 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbir amaçlı ilçe binalarındaki asansörlerin bakımını üstlenen yetkili firma ile birlikte hijyen ve dezenfekte çalışması yapıyor.Bir program dahilinde, halkın yoğun olarak kullandığı sosyal donatı alanlarında kendi bünyesinde oluşturduğu ekiplerle dezenfekte çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi Ekiplerince ilçe binalarındaki asansörlerin bakım ve onarımına yetkili firmayla irtibat halinde olarak kontrol ve bakımı öncesi dezenfekte edilerek kullanılmasını sağlanıyor.“Dezenfekte çalışmalarını ilçemizin tamamında sürdürüyoruz”Başkan Sandıkçı korona virüse karşı tüm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tüm çalışmaların içerisindeyiz.

Canik Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbir amaçlı ilçe binalarındaki asansörlerin bakımını üstlenen yetkili firma ile birlikte hijyen ve dezenfekte çalışması yapıyor.
Bir program dahilinde, halkın yoğun olarak kullandığı sosyal donatı alanlarında kendi bünyesinde oluşturduğu ekiplerle dezenfekte çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi Ekiplerince ilçe binalarındaki asansörlerin bakım ve onarımına yetkili firmayla irtibat halinde olarak kontrol ve bakımı öncesi dezenfekte edilerek kullanılmasını sağlanıyor.

“Dezenfekte çalışmalarını ilçemizin tamamında sürdürüyoruz”
Başkan Sandıkçı korona virüse karşı tüm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tüm çalışmaların içerisindeyiz. Bakanlıklarımızın uyarılarını harfiyen uyguluyoruz. İlçemiz genelinde insanlarınızın özellikle yoğun olarak kullandığı alanların tamamında dezenfekte çalışmaları yapmaya devam ediyoruz” dedi.

"İlçedeki asansörler bakım öncesi dezenfekte ediyoruz"
Özellikle bina sakinlerinin tamamının günün her saati yoğun olarak kullandığı asansörlerin periyodik bakımları kadar, hijyen ve dezenfekte çalışmalarının da yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Sandıkçı, “Halkımızın sağlığı için gerekli bütün tedbirlerimizi almamız şart. Ancak bu şekilde sağlığımızı tehdit eden virüsün yayılmasına engel olabiliriz. Her gün yüzlerce elin değdiği asansör çağırma düğmeleri ve içerisinde temas ettiğimiz tutunduğumuz alanların da mutlaka dezenfekte edilmesi gerekiyor. İlçemiz gelenindeki asansörlerin bakımını üstlenen yetkili firmayla irtibat halinde bakımı ve onarımı öncesi dezenfekte çalışmalarını yürüterek, halkımızın sağlıklı bir şekilde kullanmasını sağlıyoruz. Devletimizin tüm uyarılarını dikkate alarak, ilçe halkımızla, tüm paydaşlarımızla el birliği içerisinde bu salgının üstesinden geleceğiz. Evimizde kalalım, ülkemizin geleceğine, sağlığına katkıda bulunalım" diye konuştu.

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