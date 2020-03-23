Başkan Sandıkçı: "Virüse karşı tüm önlemleri alıyoruz"

Canik Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbir amaçlı ilçe binalarındaki asansörlerin bakımını üstlenen yetkili firma ile birlikte hijyen ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Bir program dahilinde, halkın yoğun olarak kullandığı sosyal donatı alanlarında kendi bünyesinde oluşturduğu ekiplerle dezenfekte çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi Ekiplerince ilçe binalarındaki asansörlerin bakım ve onarımına yetkili firmayla irtibat halinde olarak kontrol ve bakımı öncesi dezenfekte edilerek kullanılmasını sağlanıyor.

“Dezenfekte çalışmalarını ilçemizin tamamında sürdürüyoruz”

Başkan Sandıkçı korona virüse karşı tüm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tüm çalışmaların içerisindeyiz. Bakanlıklarımızın uyarılarını harfiyen uyguluyoruz. İlçemiz genelinde insanlarınızın özellikle yoğun olarak kullandığı alanların tamamında dezenfekte çalışmaları yapmaya devam ediyoruz” dedi.