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Başkan Saraç; Bu zorlu süreçte esnafımıza 2 milyar 110 milyon kredi imkanı sunduk

01.02.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Başkan Saraç; Bu zorlu süreçte esnafımıza 2 milyar 110 milyon kredi imkanı sunduk

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3. Bölge (Aydın-Muğla İlleri) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı bu dönemde esnaf ve sanatkarın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.
Korona virüs salgını dolayısıyla 2020 yılının zor bir yıl olduğunu belirterek vatandaşlara “Yerel esnafınıza sahip çıkın” çağrısında bulunan Başkan Necip Saraç, “Önce insanlığın sonra paranın geçtiği kara gün dostu yerel esnaf ayakta olduğu sürece her türlü kriz atlatılır. Temelleri asırlar önce atılan ve bu milletin tarihten bu yana her türlü zorluk ve sıkıntının başarı ile üstesinden gelmesine vesile olan Ahilik geleneğini sürdürmemiz lazım” diyerek bu süreçte yerel esnaf ve sanatkara destek veren herkese teşekkür etti.
Pandemi süreci ile birlikte Aydın ve Muğla illerinde bulunan 42 ayrı esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifine üye yaklaşık 32 bin esnaftan 26 bin civarında esnafın kredi kullandığını belirten Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “Bölge esnafımıza bu süreçte 2 milyar 110 milyar TL kredi verdik. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarımıza destek veren herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
Esnaf ve sanatkarın tarihten bu yana her türlü zorluk ve sıkıntıda sükûnetle Ahilik geleneklerine uyarak halka hizmetlerini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Necip Saraç, bu kapsamda halka da büyük görevler düştüğünü söyledi. Esnaf ve sanatkarın sadece ticari faaliyet yürütmediğini aynı zamanda toplumu ayakta tutan gelenek ve görenekleri de sürdürdüğünü kaydeden Necip Saraç, “Maalesef her şeyin para olarak görüldüğü bir anlayışa doğru hızla yol alıyoruz. Ancak kimse hızla yaklaşan tehlikenin farkında değil. Bugün veresiye bir ekmek dahi alamadığımız zincir marketlere karşı kara gün dostu küçük esnaf ve sanatkarın yanında olmamız gerekiyor. Aksi takdirde kredi kartının limiti dolan ya da sıkıntıya düşen vatandaşımızın yarın veresiye bir ekmek dahi alamaz duruma düşebilir” diyerek özellikle bu süreçte halkın da yerel esnaf ve sanatkarın yanında olmasını istedi.

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