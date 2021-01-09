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Başkan Sarı: “Gazetecilik büyük fedakârlık isteyen bir meslektir”

09.01.2021 21:42 | Son Güncelleme:
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Başkan Sarı: “Gazetecilik büyük fedakârlık isteyen bir meslektir”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Sarı, “Gazetecilik, özellikle çok büyük fedakârlık isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir” dedi.
Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde ve her şartta sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini yapmaya çalışan gazetecilerin bazen can güvenliklerini dahi riske atarak doğru haber peşinde koşup halkı bilgilendirmek için mücadele verdiklerini belirten Belediye Başkanı Sarı, “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, halkın haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet medyası ve sosyal medya ile haber alma yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmıştır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar” diye konuştu.
Gazetecilerin ülkenin ve kentlerin sesi olarak yaptıkları haberlerle toplumun bilinçlenmesine katkı sağladıklarına değinen Sarı, “Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal duyarlılığın sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşler bizlere de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarının ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevleri esnasında hayatlarını kaybeden bütün gazetecilerimizi rahmetle anıyor, çalışan gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Programa Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Ömer Eliaçık, Başdanışman Ahmet Yenihan, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özel ve Hasan Şahin ile birim müdürleri de katıldı.

Başkan Sarı: “Gazetecilik büyük fedakârlık isteyen bir meslektir”

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