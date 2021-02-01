YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Başkan Sayan: “CHP’de birçok vekil ve Belediye Başkanı Muharrem İnce’ye katılacak”

Başkan Sayan: “CHP’de birçok vekil ve Belediye Başkanı Muharrem İnce’ye katılacak”

01.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Sayan: “CHP’de birçok vekil ve Belediye Başkanı Muharrem İnce’ye katılacak”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP’li birçok Milletvekili ve Belediye Başkanı’nın Muharrem İnce’ye katılacağını iddia etti.Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yürüten birçok Milletvekili ve Belediye Başkanı’nın Muharrem İnce’yle yola devam edeceğini iddia etti.CHP’li örgütlerden de pek çok toplu istifanın yaşanabileceğine dikkat çeken Sayan, bu ayrılıkların ise özellikle Ege ve Trakya Bölgelerinde yaşanacağını söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP’li birçok Milletvekili ve Belediye Başkanı’nın Muharrem İnce’ye katılacağını iddia etti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yürüten birçok Milletvekili ve Belediye Başkanı’nın Muharrem İnce’yle yola devam edeceğini iddia etti.
CHP’li örgütlerden de pek çok toplu istifanın yaşanabileceğine dikkat çeken Sayan, bu ayrılıkların ise özellikle Ege ve Trakya Bölgelerinde yaşanacağını söyledi. Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“CHP’de birçok vekil ve belediye başkanı Muharrem İnce’ye katılacak. Pek çok yerden örgütte de toplu istifalar olacak. Özellikle Ege ve Trakya’da. Not edin bunu.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Denizde şaşkına çeviren görüntü! Telefona sarıldılar Denizde şaşkına çeviren görüntü! Telefona sarıldılar
Korkunç infaz! 4 ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi

Ağrı Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:09
Öğle
12:26
İkindi
15:09
Akşam
17:34
Yatsı
18:54

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Çare Eczanesi
Merkez
Şükran Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Nefes Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Doz Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Türk Kızılay gönüllüleri, yaban hayvanları için dağlık bölgelere yem bıraktı

Türk Kızılay gönüllüleri, yaban hayvanları için dağlık bölgelere yem bıraktı

“Anlam Dünyamız ve Gençlik” programının konuğu Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı oldu

“Anlam Dünyamız ve Gençlik” programının konuğu Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı oldu

Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Başkan Balcı, Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlerle tanıştı

Başkan Balcı, Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlerle tanıştı

Ağrı İl merkezi Taşlıçay Deresi ıslah çalışmaları tamamlandı

Ağrı İl merkezi Taşlıçay Deresi ıslah çalışmaları tamamlandı

Ağrı’da “Köy Halk Badminton” projesi

Ağrı’da “Köy Halk Badminton” projesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.