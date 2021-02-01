Başkan Sayan: “CHP’de birçok vekil ve Belediye Başkanı Muharrem İnce’ye katılacak”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP’li birçok Milletvekili ve Belediye Başkanı’nın Muharrem İnce’ye katılacağını iddia etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yürüten birçok Milletvekili ve Belediye Başkanı’nın Muharrem İnce’yle yola devam edeceğini iddia etti.

CHP’li örgütlerden de pek çok toplu istifanın yaşanabileceğine dikkat çeken Sayan, bu ayrılıkların ise özellikle Ege ve Trakya Bölgelerinde yaşanacağını söyledi. Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“CHP’de birçok vekil ve belediye başkanı Muharrem İnce’ye katılacak. Pek çok yerden örgütte de toplu istifalar olacak. Özellikle Ege ve Trakya’da. Not edin bunu.”

