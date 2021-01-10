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Başkan Sayan: “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen önemli bir meslektir”

10.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Başkan Sayan: “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen önemli bir meslektir”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Belediye Başkanı Sayan, gazeteciliğin fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin ve ilimizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2021 yılının onlar için umut verici olmasını temenni ediyorum.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Belediye Başkanı Sayan, gazeteciliğin fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin ve ilimizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2021 yılının onlar için umut verici olmasını temenni ediyorum. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Gazeteci kardeşlerim görevlerini yerine getirirken yardımcı olmak da hepimizin görevidir. Vatandaşımızın doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak adına zaman, mekân gözetmeksizin cefakârca çalışan, ilimize değerli katkılar sağlayan tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Sayan: “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen önemli bir meslektir”

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Ağrı Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:22
Öğle
12:20
İkindi
14:47
Akşam
17:09
Yatsı
18:32

Ağrı Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Hira Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Eylül Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
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