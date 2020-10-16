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Başkan Sayan: “Terörü kökünden kazıyacağımıza inanıyorum”

AĞRI HABERLERİ  | 16.10.2020 19:36 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti’ye katılan meclis üyeleri için düzenlenen rozet töreninde yaptığı konuşmada terörü kökünden kazımak için mücadele edeceğini dile getirdi.Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak için Ağrı’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte AK Parti’ye katılan meclis üyeleri için düzenlenen rozet takma törene katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, törende yaptığı konuşmasında, meclis üyelerinin AK Parti’ye geçmesiyle büyük bir adım attıklarını dile getirerek, terör sorununun da çözülmesi için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.Birlik ve beraberlik içerisinde terörün annelerin evine düşürdüğü ateşi söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve terörü kökünden kazıyacaklarını vurgulayan Başkan Sayan, “Hakikaten Eleşkirt bizim için çok önemli bir ilçe.

Başkan Sayan: “Terörü kökünden kazıyacağımıza inanıyorum”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti’ye katılan meclis üyeleri için düzenlenen rozet töreninde yaptığı konuşmada terörü kökünden kazımak için mücadele edeceğini dile getirdi.
Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak için Ağrı’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte AK Parti’ye katılan meclis üyeleri için düzenlenen rozet takma törene katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, törende yaptığı konuşmasında, meclis üyelerinin AK Parti’ye geçmesiyle büyük bir adım attıklarını dile getirerek, terör sorununun da çözülmesi için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.
Birlik ve beraberlik içerisinde terörün annelerin evine düşürdüğü ateşi söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve terörü kökünden kazıyacaklarını vurgulayan Başkan Sayan, “Hakikaten Eleşkirt bizim için çok önemli bir ilçe. AK Parti’nin yüzde 85’lere varan oy oranıyla Türkiye’de AK Parti için en önemli ilçelerden birisi. Bugün burada da sizin öncülüğünüzde, değerli parti büyüklerimizin öncülüğünde büyük bir katılımımız var. 700’e yakın üyemiz, 36 tane Belediye Meclis üyemiz sizlerin katılımıyla partiye katılacaklardır. Hepimiz sizinle beraber partimizi güçlendirmek için bugün önemli bir adım atıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde küsmeden, darılmadan, birbirimizin kusurlarını affederek daha çok büyüyeceğimize inanıyorum. Terörü kökünden kazıyacağımıza inanıyorum. Burada hem el ele vererek hem de annelerimizin evlerinden yaktığı ateşlerle ben Ağrı’dan terör örgütünün bundan sonra esamesinin okunmaması için büyük bir mücadele vereceğimizi beyan ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarımız bize bu konuda büyük bir güç vereceklerdir. Allah bu kutlu yolda, yürüyüşte sizi başımızdan eksik etmesin sayın Genel Başkan Yardımcı’m, sağ olun var olun” ifadelerine yer verdi.

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