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Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 11:19 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ile 86 yıllık özleme son verildiğini belirterek, bugün ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.Danıştay 10.

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ile 86 yıllık özleme son verildiğini belirterek, bugün ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Ayasofya’nın ibadete açılması yönündeki kararının yankıları sürerken, İslam aleminde ise Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin sevinci sürüyor. Tüm dünyanın yakında takip ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Kutlu fethin en güzel hediyesi, Fatih’in emaneti Ayasofya Camisi’nin yeniden ibadete açılması kararı milletimize ve İslam alemine hayırlı olsun. Bu tarihi adıma öncülük eden Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Rabbimize hamdolsun ki bugün ilk Cuma Namazı ile Ayasofya ibadete açılacak. Yeni bir çağın başlangıcına şahitlik ettiğimiz böylesi bir dönemde, ülke olarak kültürel miraslarımıza sahip çıkmayı ve korumayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Herkesin ortak değeri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya hayırlı olsun” dedi.

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