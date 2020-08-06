YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 06.08.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, görevleri başındaki temizlik işçilerini ziyaret etti.Kentin temizliği için gece gündüz aralıksız çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile gece vardiyası öncesi bir araya gelen Başkan Mehmet Saygılı, personele işlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, görevleri başındaki temizlik işçilerini ziyaret etti.
Kentin temizliği için gece gündüz aralıksız çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile gece vardiyası öncesi bir araya gelen Başkan Mehmet Saygılı, personele işlerinde kolaylıklar diledi. İşçilerle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını soran Başkan Saygılı, "Özellikle pandemi döneminde mesai kavramı gözetmeksizin canla başla çalışan temizlik personelimizi gece vardiyası öncesi ziyaret ettik. Sabahın ilk ışıklarına kadar köşe bucak çalışan tüm işçi kardeşlerimize, hayırlı işler kolaylıklar diliyorum" dedi.

“Çalışmalarınızda oldukça dikkatli olmanızı istiyorum”
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ziyarete yaptığı konuşmada ise "Temizlik personeli benim kıymetlimsiniz. Sizler gece gündüz mesai kavramı gözetmeden çalışıyorsunuz. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Sizlerin hakları yenmez yedirilmez. Pandemi döneminde özellikle temizlik görevlilerimiz büyük gayret sergiliyor. Çalışmalarınızdan dolayı hepinizi canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Bundan sonraki çalışmalarınızda da olabildiğinizce dikkatli olmanızı istiyorum, hem kendiniz hem çalışma arkadaşlarınız hem de aileleriniz için. Oluşabilecek bir hastalıkta tüm ekiplerimiz etkilenecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
PARTNER Aşk ilanı bu pozla geldi! Aşk ilanı bu pozla geldi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden ilçelerde yol hamlesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden ilçelerde yol hamlesi

Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını talep ediyor

Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını talep ediyor

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:04
Sabah
05:43
Öğle
12:57
İkindi
16:48
Akşam
20:01
Yatsı
21:33

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Acar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırıkkale'de şehitliği ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırıkkale'de şehitliği ziyaret etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Narkotik Ekiplerinden Sokak Uygulaması

Narkotik Ekiplerinden Sokak Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.