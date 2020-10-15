Başkan Şayir, Ankara’dan müjdelerle döndü

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ankara’da ilçeye yeni projeler kazandırmak için yaptığı görüşmelerin ardından ilçeye yeni müjdelerle döndü.

Ankara’da bakanlıklarla yaptığı görüşmeleri aksatmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün tekrar gittiği Ankara’da yaptığı görüşmeler sonrasında yeni müjdelerle ilçeye döndü. Önceki gün Ankara’ya giden Başkan Şayir, ilk ziyaretini AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı Mehmet Özhaseki’ye gerçekleştirdi. Dilovası’nın sorunlarını aktarılan Özhaseki’den destek isterken, Özhaseki’de Bakanlıklarla gerekli görüşmeleri yaparak, Dilovası için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la makamında bir araya gelen Başkan Şayir, Kömürcüler OSB’nin kaldırılması ve ilçede yürütülen diğer projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Bakan Kurum ise Kömürcüler OSB için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve kesinlikle kaldırılacağını belirtti.

Başkan Şayir ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ile görüştü. Görüşmede Başkan Şayir’in talepte bulunduğu ilçeye geniş donanımlı bir Küçük Sanayi Sitesi’nin yapılması talebi Gürgen tarafından karşılık bulurken, Gürgen, çalışmanın bir an önce başlatılması için gerekli talimatları verdi.

Ziyaretlerine devam eden Şayir, belediyenin projelendirdiği Demirciler Köyü Park ve Mesire alanı projesine destek için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan ile görüştü. Yapılan görüşmede projenin gerçekleşmesi için ayarlanan 1 milyonluk hibenin ve projenin onaylandığını belirten Çalışkan, projenin yakında ihaleye çıkarılıp startının verileceğini müjdeledi.

Başkan Şayir’in son durağı ise Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman oldu. Şayir, göreve gelmeden önce seçim beyannamesinde yer alan SİT alanlarının kaldırılması konusunda destek için gittiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’dan müjdeli haberi aldı. Dilovası’nda ki SİT alanlarının kaldırılması ile ilgili çalışmanın son aşamaya gelindiğini belirten Kahraman, SİT alanlarının çok yakında kaldırılacağını belirtti.

Yapılan görüşmeler ile ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz andan itibaren projelerimizin hayata geçmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Özellikle Ankara ziyaretlerimizde yaptığımız görüşmelerimiz sonrası taleplerimizin tek tek yerine gelmesi bizleri mutlu ediyor. İlçe Başkanımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz sonrası Dilovası’na müjdeli haberler ile dönmenin gururunu yaşıyoruz. Halkımıza sözünü verdiğimiz projelerin tek tek onaylanarak hayata geçmesi büyük mutluluk. Her zaman söylediğim ‘Yükselen Şehir Dilovası’ sloganımızın hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

