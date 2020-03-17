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Başkan Şayir, “Panik yok, tedbir var”

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşları uyaran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemesinin hastalığın seyri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların ve uzmanların açıklama ve uyarılarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Başkan Şayir, “Panik yok, tedbir var”

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşları uyaran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemesinin hastalığın seyri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların ve uzmanların açıklama ve uyarılarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Virüs konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Şayir, "Halkımız, Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere uzmanların uyarılarını takip ederek kişisel temizlik tedbirlerinizi mutlaka almalıdır. Mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girilmemelidir. Bu hastalığın seyri açısından büyük önem taşıyor. Uzmanların açıklamaları doğrultusunda eller sık sık sabunla ve bol suyla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşamayacağımız durumlar için yanımızda mutlaka kolonya veya dezenfektan taşımayı ihmal etmeyelim. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı korona virüse karşı 14 kuralı mutlaka uygulayın” dedi.
Alınan tedbirlerden bahseden Şayir, “Özellikle halkımızın ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi için tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor. İlerleyen günlerde de belediye olarak koronovirüsle ilgili daha geniş tedbirler almaya devam edeceğiz. Belediye binası girişinde hem personelimiz hemde dışarıdan gelen vatandaşlarımızın ellerini dezenfekte etmeleri için el dezenfekteleri konuldu. Belediye olarak halkımızı bilgilendirir açıklamaları anı anına paylaşıyoruz. Paniğe gerek yok ama tedbirleri muhakkak almalıyız” diye konuştu.

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