Başkan Şayir, ulaşım sorunlarını muhtarlarla masaya yatırdı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçenin ulaşım sorunlarını çözmek için için mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarlarıyla ulaşıp problemlerini konuştu. İlçede i ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı toplantı Tavşancıl Sahil Restaurant’ta yapıldı. Toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Dairesi Şube Müdürü Övünç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Edip Bingöl, Muhiyettin Gültekin, Fazıl Polat ve Sinan Yaşar, Meclis üyesi Celal Celik ve mahalle muhtarları ile Dilovası toplu taşıma kooperatif yetkilileri katıldı.

Yapılan toplantıda ilçedeki ulaşım sıkıntıları noktasında toplu taşıma araçlarının güzergahları, araç sayıları gibi sorun, öneri ve talepler masaya yatırıldı. Başkan Şayir, ayrıca muhtarların sıkıntılarını ve tekliflerini de tek tek dinledi Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, “Zaman zaman muhtarlarımızdan veya vatandaşlarımızdan ulaşım konusundaki aksaklıklar bizlere aktarılıyor. Halkımızın yaşadığı bu sorunların çözümü için Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz Toplu Taşıma Dairesi ile sorunların ortadan kaldırılması noktasında yaptığımız görüşmeler üzerine kalıcı çözümler üretmek adına bu toplantıyı organize ettik. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz Toplu Taşıma Dairesi Şube Müdürümüz Övünç Yılmaz’da yaptığımız toplantıya katılarak gerekli adımların ivedilikle gerçekleşmesi noktasında notlarını aldı. İnşallah ilerleyen süreçte de halkımızın yaşadığı bu sorunlar tek tek çözüme ulaşacaktır” dedi.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları, mahallerinde yaşanan ulaşım konusunda ki aksaklıkların çözümü noktasında, düzenlenen toplantı ve gösterdiği çabalarından dolayı Başkan Şayir’e teşekkür ettiler.

