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Başkan Şayir, yardımları vatandaşın takdirini kazandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

İlçedeki her haneye gıda yardımı dağıtmaya başlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e sosyal medya üzerinden tebrik ve destek mesajları yağıyor.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Covid19 salgını ile yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle başlattığı çalışma ve yardım kampanyalarını arttırdı.

Başkan Şayir, yardımları vatandaşın takdirini kazandı

İlçedeki her haneye gıda yardımı dağıtmaya başlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e sosyal medya üzerinden tebrik ve destek mesajları yağıyor.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Covid19 salgını ile yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle başlattığı çalışma ve yardım kampanyalarını arttırdı. Başkan Şayir’in ayrım yapmaksızın Dilovası’nın tamamına gıda paketi dağıtması, sosyal medyadan tebrik ve destek mesajları alıyor. Başkan Şayir’e çok sayıda tebrik mesajı gelirken, yaptığı çalışmanın diğer belediyelere örnek gösterilmesi temenni edildi.
Yaptığı sosyal destek ve dayanışma çalışması ile bir kez daha halkın gönlünde taht kuran Başkan Şayir, gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu dile getirerek, “Covid19 salgını nedeniyle geçirdiğimiz bu zor günlerde merkezi hükümetimiz ile birlikte omuz omuza halkımızın mağdur olmaması için cansiperane çalışıyoruz. Bu zor günleri birbirimize destek olarak ve en önemlisi evde kalarak, kendimizi izole ederek atlatacağız. Halkımızdan istediğimiz zorunlu olmadıkları sürece evlerinden dışarı çıkmasınlar. Biz onlar için varız. Her daim onların yanında olacağız. Yeter ki bu salgından kısa süre önce kurtulup eski güzel günlerimize geri dönelim” dedi.
Yapılan gıda yardımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, “Seçim sürecinde her platformda “Hiçbir ayrım yapmadan hizmet edeceğim” diye vurgulamıştım. Göreve geldiğimiz günden bu yana hizmetlerimizi hiçbir ayrım yapmadan eşit bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu günlerde ve yaklaşan Ramazan ayı öncesi de ilçemizde ki tüm hanelere gıda yardımı yaparak halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu hizmetlerde bizlere destek olan, tebrik ve dua eden herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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