Başkan Şayir’den itfaiye personeline ziyaret

İtfaiye Haftası münasebetiyle Dilovası İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek çalışanların İtfaiye Haftası’nı kutladı.

Kocaeli’nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İtfaiye Haftası nedeniyle Dilovası İtfaiye Amirliğini ziyaret etti. Başkan Şayir ziyarette yaptığı açıklamada, "İtfaiye teşkilatımız her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütmektedirler. İtfaiyecilerimiz sadece yangınlarda değil, kazalarda, arama kurtarma ve doğal afet gibi her türlü acil durumlarda canlarını ortaya koyarak fedakârlıklar yapıyorlar. Yangın ve kurtarma çalışmalarında, gece-gündüz demeden, canla başla fedakâr bir şekilde görev yapan itfaiye teşkilatımıza göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim. Bu vesileyle görev başında şehit olan İtfaiyecilerimize Allah’tan Rahmet diliyor, gazi olan İtfaiyeci Erlerimize de şifa ve sağlık diliyorum" dedi.

İtfaiye personeli de Başkan Şayir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

