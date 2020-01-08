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  4. Başkan Seçer, selden etkilenen Tırmıl Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu

Başkan Seçer, selden etkilenen Tırmıl Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 08.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aşırı yağıştan etkilenen Tırmıl Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Seçer, selden etkilenen Tırmıl Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aşırı yağıştan etkilenen Tırmıl Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden ve sanayi sitesi yönetiminden bilgi alan Seçer, 6 Ocak Pazartesi gecesi etkili olan sağanağın, 7 Ocak Salı akşam saatlerine kadar sürdüğünü ve bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı geçtiğini söyledi.
Mersin’de 6 Ocak Pazartesi akşamından beri etkili olan sağanak ve buna bağlı olarak meydana gelen su baskınları Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi’nde de bazı işyerlerine zarar verdi. Site içinde yaya ulaşımı olanaksız hale gelirken, blok aralarının su altında kalması nedeniyle araç trafiği de güçlükle sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, çok sayıda araç eşliğinde site içinde çalışmalar yaparak hem su tahliyesini sağlamaya çalıştı hem de yaya ve araç güvenliği için önlem aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de dün akşam saatlerinde Tırmıl Sanayi Sitesi’ne giderek incelemelerde bulundu. Sanayi sitesini sular altında bırakan dere yatakları ve sulama kanalı ile ilgili çalışmaları koordine eden Seçer, ekiplerin şehrin dört bir yanında sabaha kadar görev yapacağını söyledi. Mersin’deki sel felaketiyle ilgili son durumu da değerlendiren Seçer, “Mersin’in batısındaki ilçelerde Mezitli ve Yenişehir’de dün gece (pazartesi) çok yoğun, özellikle Mezitli’de aşırı bir yağış vardı. Metrekareye düşen yağış pazartesi gecesinden salı akşamına kadar o bölgelerde 200 kiloyu aştı. Bazı bölgelerde metrekareye 150 kilo civarında yağış oldu. Ortalama olarak metrekareye 170-180 kilo yağış düştü. Batıdan doğuya doğru yağış sürüyor. Akdeniz ve Tarsus bölgesinde yağış var. Akşam saatlerinde güney rüzgarları denizi kabarttı, tehlike oluşturdu ama o tehlike de kısa sürede bertaraf edildi. Tarımsal alanlarda, özellikle seralarda zararlar meydana geldi. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Başkan Seçer, selden etkilenen Tırmıl Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu

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İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Anatolia (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Beydağı Eczanesi
Merkez
Demirel Eczanesi
Merkez
Gizem Uygun Eczanesi
Merkez
Kemal Eczanesi
Merkez
Kısmet Eczanesi
Merkez
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