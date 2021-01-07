Başkan Seçer, TEKSİN’de vatandaşın çağrısını yanıtladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezinde bir sürpriz yaparak, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesinde ikamet eden Hilmi Diril isimli vatandaşın çağrısına yanıt verdi. Diril’in bazı sitelerin sahili işgal ettiklerine yönelik şikayetini dinleyen Seçer, Sahiller Şube Müdürlüğü aracılığıyla gerekli çalışmaların daha hassasiyetle yapılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin başvuru, talep ve şikayetlerine etkili çözümler oluşturabilmek amacıyla 16 Temmuz 2020’den itibaren TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi ile çağrıları karşılamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ çağrı merkezlerini “Alo 185” ile tek çatı altında toplayan merkezde, bugüne kadar 372 bin 453 çağrı karşılandı ve 207 bin 185 talep oluşturuldu.

“Bir telefonu da ben açayım, sürpriz yapayım dedim”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezini ziyaret ederek, personelin yeni yılını kutladı. Bu sırada bir vatandaşın da çağrısını yanıtlayan Seçer, çağrıyı “Merhaba, ben Vahap Seçer; belediye başkanı. Sürpriz mi oldu benim çıkmam?” dedi. Bunun üzerine Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesinden arayan Hilmi Diril ise şaşkınlığını “Sürpriz oldu başkanım” sözleriyle ifade etti.

Seçer, “Ben buraları gezmeye, denetlemeye geldim. Bir telefonu da ben açayım, sürpriz yapayım dedim” diye konuştu.