Başkan Sekmen Atatürk Üniversitesi’nde

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite bünyesinde hizmet veren çeşitli birimleri ziyaret etti.

Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde yol haritasını belirleyen ve bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçiren Atatürk Üniversitesinde dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönüşüm kapsamında yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve detaylı bilgi almak üzere Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e Rektör Çomaklı eşlik etti.

Rektör Çomaklı; Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği laboratuvarları, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezine (GHUAM) bağlı süt ve ekmek fabrikası ile koyunculuk ve sığır merkezlerini ziyaret eden Başkan Sekmen’e, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Sekmen: “Verimlilik Açısından Bilimsel Dokunuş Çok Önemli”

Heyetin ilk durağı Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği oldu. Yapılacak bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin de aktif olarak rol alabilecekleri modern bir laboratuvar inşa ettikleri bilgisini misafiri ile paylaşan Rektör Çomaklı, araştırma-geliştirme projeleri için önemli bir alt yapı sistemini hizmete sunduklarını dile getirdi.

Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezine (GHUAM) bağlı süt fabrikası ile ekmek fabrikasında da incelemelerde bulunan Başkan Sekmen, modern bir tesis olan bu fabrikaların sektöre dair bilimsel olarak üretimlerini gerçekleştirdiğini söyledi. Halka doğrudan temas eden bu ve benzeri alanlara yönelik üniversitelerin çalışma yapıyor olmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, verimlilik açısından bilimsel dokunuşun elzem olduğunu belirtti.

Rektör Çomaklı: “Bölgemizin Kalkınmasına Yönelik Çalışmalarımız Sürüyor”

Süt fabrikasının tam teşekküllü bir tesis hüviyetinde hizmet verdiğini ifade eden Rektör Çomaklı, yoğurttan peynire, ayrandan çiğ süte kadar çeşitli süt ürünlerinin imalatının yapıldığını fabrikanın ayrıca günlük 5 ton süt işleme kapasitesine sahip olduğu da aktardı. Ekmek fabrikasında ise ekmek üretiminin rahatlıkla yapılabilmesine imkân tanıyan ekipmanların yer aldığını ve bu kapsamda günde 10 bin yuvarlak (roll) ekmek ürettiğini belirten Rektör Çomaklı, koyunculuk ve sığır merkezleri hakkında da bilgi paylaşımda bulundu. 2 tane sağmal ahır, bir genç hayvan ahırı, bir besi ve bir de buzağı ahırının hizmet verdiğine dikkat çeken Rektör Çomaklı, otomatik sağım sistemiyle çalışmalarını yürüttüklerini, sistemin aynı anda 24 hayvanın sağımını otomatik olarak yapabildiğini söyledi.

Şehirdeki en büyük paydaşlarından birisi olan Atatürk Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Sekmen, şehrin ve bölgenin gelişimine katkı sunan çalışmaları ile önemli bir misyonu yerine getiren bu güzide kurum ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Ziyaret etmiş oldukları bu birimlerin, Erzurum için vazgeçilmez alanlar olduklarına dikkat çeken Sekmen, tarım ve hayvancılığın sadece şehrin değil bölgenin gelişimi adına da en büyük unsurlardan birisi olduğunu, bu kapsamda önemli atımların gerçekleştiğini ve modern tesislerin bilim insanları ile buluşturulmuş olmanın sevindirici olduğunu sözlerine ekledi ve misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

