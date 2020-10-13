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Başkan Sekmen gece-gündüz sahada

ERZURUM HABERLERİ  | 13.10.2020 17:40 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesiyle göz kamaştıran Erzurum Kalesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesiyle göz kamaştıran Erzurum Kalesi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen “Kültür Yolu” projesi sayesinde tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkan Erzurum Kalesi ve çevresini kurmaylarıyla birlikte gezen Başkan Sekmen, yine Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek turizme kazandırdığı tarihi Erzurum Evleri’ni de gezdi. Sekmen, Kale etrafındaki kentsel tasarım aksesuarlarından aydınlatma sistemine varıncaya kadar her ayrıntıyı gözden geçirirken, Kültür Yolu ikinci etap çalışmalarında ulaşılan son durumu yerinde görmeyi de ihmal etmedi. Kale çevresinden başlayarak Kurşunlu Medresesi’nin bulunduğu bölgeyi de içine alan sahayı gezen Sekmen, “Beni en çok heyecanlandıran projelerden birisi” dediği Kültür Yolu ile ilgili olarak kısa bir değerlendirmede bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un tarihsel geçmişinin binlerce yıl öncesine dayandığını hatırlatarak, “Kadim şehrimizde birbirinden farklı medeniyetlere ait sayısız iz ve eser bulunuyor. Özellikle Kale çevresi, birbirleriyle adeta bütünleşmiş olan Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese, Narmanlı Camii, Üç Kümbetler ve Cimcime Hatun Türbesi gibi tarihi yapılarla örülü durumda. Biz bu bölgeyi Kültür Yolu projemizle metruk ve tamamı ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapılardan arındırdık, tarihimizi ve eserlerimizi gün yüzüne çıkarttık. Projemizin ikinci etabına başladık ve bu kapsamda da açık hava müzesi diye tabir edebileceğimiz bu tarih kampüsü içerisine Lalapaşa Camii, Yakutiye Medresesi ve Kurşunlu Medrese’yi de dahil etmiş olacağız. Proje tamamlandığında tüm ihtişamıyla ortaya çıkacak olan bu tarih kampüsü, Erzurum’un adeta Sultan Ahmet Meydanı olacak” ifadelerini kullandı.
“Tarihi ve kültürel dokuyu koruyoruz”
Başkan Mehmet Sekmen, şehirleri geliştirip modernize etmek kadar, o şehirdeki tarihi ve kültürel dokuyu muhafaza etmenin de önemli olduğunu vurgulayarak, “İşte biz Erzurum’da tam da bunu yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalarla kadim şehrimize ait medeniyet ve kültür izlerini belirginleştiriyor, ön plana çıkartıyor ve bunu turizm adına değerlendirilebilir önemli potansiyeller haline getiriyoruz. Tarihi Erzurum Evleri’ni restore ediyoruz, tarihi sokakları ve çarşılarımızı güzelleştiriyor, kültürel varlıklarımızı gelecek nesillere aktarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlayışımızdan ve kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğimizin de özellikle bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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