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Başkan Sekmen’den Emek ve Dayanışma günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 30.04.2020 16:06 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Güçlü ve müreffeh yarınlara uzanan yollar, bilinmelidir ki çalışan kardeşlerimiz tarafından inşa edilmektedir” dedi.

Başkan Sekmen’den Emek ve Dayanışma günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Güçlü ve müreffeh yarınlara uzanan yollar, bilinmelidir ki çalışan kardeşlerimiz tarafından inşa edilmektedir” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, çalışanların ve emekçilerin, çalışarak sadece kendi ihtiyaçlarını gidermiş olmadıklarına dikkati çeken Başkan Sekmen, “Çalışmak, aynı zamanda bir değer üretmektir; üretim ise, hangi alanda olursa olsun bir toplum ya da bir devlet için güç demektir, denge demektir, hüküm ve hâkimiyet demektir. Meseleye işte bu yönden bakılınca, çalışan kardeşlerimizin mesuliyetinin büyüklüğü ve emeklerinin kıymeti çok daha iyi anlaşılmış olunacaktır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de uzun yıllar İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs’ın, 2008 yılından bu yana da Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlandığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “1 Mayıs; herhangi bir fikir ya da ideolojik görüş ayrılığına düşülmeksizin sadece ve sadece emeğin hatırlandığı ve çalışanların baş tacı edildiği gündür. 1 Mayıs; çalışanların gayretidir, özverisidir, fedakârlığıdır, alın teridir. Ve 1 Mayıs; bir olmanın, beraber olmanın, kucaklaşıp dayanışarak sarsılmaz bir güç olmanın tarifidir. Dolayısıyla altını çizmek gerekir ki; bizleri müreffeh yarınlara taşıyacak ve ülkemizin gücüne güç katacak olanlar, çalışan kardeşlerimiz olacaktır” diye konuştu.
Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; emeğin ve çalışanın her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bugün Erzurum için ürettiğimiz her hizmette ve attığımız her adımda çalışan kardeşlerimizin katkısı, payı ve çok kıymetli emekleri bulunmaktadır. Kurum içerisinde olsun ya da olmasın çalışan kardeşlerimizin özveri ve gayreti, biz yürekten inanıyoruz ki, karıncaları bile kıskandıracak düzeydedir. Dolayısıyla çalışan kardeşlerimizin alınlarından akan her bir damla ter, bizim için mücevher mesabesindedir. Emeği böylesine kıymetli olan çalışanlarımızla ve emekçi kardeşlerimizle şehrimize, dolayısıyla ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, tüm çalışan kardeşlerime en derin sevgi ve muhabbetlerimi gönderiyorum.”

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