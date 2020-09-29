Başkan Semih Şahin, dereceye giren sporcuları ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasında dereceye girenleri makamında ağırlayarak, ödüllerini takdim etti.

Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı’nın da bulunduğu ziyarette Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sporcuları tebrik ederek etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti. Salgın döneminde vatandaşların moral ve motivasyonu açısından faydalı olacak birçok etkinliğe imza atan Bilecik Belediyesi, düzenlenen ayak tenisi turnuvası ile katılımcılara keyifli bir atmosfer yaşattı. Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuva, salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde oynanırken, 1’inci olan takım bin 500 TL, 2’inci takım bin TL ve 3’üncü takım ise 500 TL almaya hak kazandı.

Başkan Şahin ziyarette yaptığı konuşmada, Bilecik Belediyesi olarak salgını en kısa sürede atlatarak daha katılımlı ve eğlenceli etkinliklerde buluşmayı temenni etti. Sporcular da Başkan Şahin’e katkıları ve etkinliğe katılımı dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirtti.

