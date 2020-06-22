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Başkan Şen üyelerine maske dağıtıp korunma uyarıları yaptı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.06.2020 14:14 | Son Güncelleme

Eskişehir Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Safa Şen, oda üyelerine korona virüs salgınına karşı ücretsiz maske dağıtımı yaparken virüse karşı uyarılarda bulundu.Başkan Şen, Oda üyelerine maske dağıtımında, ikinci bir dalgaya karşı tedbiri elden bırakmamaları için uyarılarda bulundu.

Başkan Şen üyelerine maske dağıtıp korunma uyarıları yaptı

Eskişehir Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Safa Şen, oda üyelerine korona virüs salgınına karşı ücretsiz maske dağıtımı yaparken virüse karşı uyarılarda bulundu.
Başkan Şen, Oda üyelerine maske dağıtımında, ikinci bir dalgaya karşı tedbiri elden bırakmamaları için uyarılarda bulundu. Covid-19 virüsü süresince esnafın çok zor günler geçirdiğini belirten Şen, "Pek çoğunun dükkânları kapalı idi. Bildiğiniz gibi sıkıntılı günler geride kalmaya başladı. Ama korona virüste ikinci dalganın olmaması için halkımız ve esnafımızın bazı kurallara kesinlikle uymaları gerekmektedir. Bu kurallar her zaman söylediğimiz gibi sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanım zorunluluğudur. Biz de oda olarak her zaman esnafımızın yanında ve hizmetinde olduk. Bundan dolayı üyelerimizden hiçbir ücret talep etmeden kaliteli, uzun ömürlü maskelerin dağıtımına başladık. Tüm esnaf arkadaşlarımızdan ricamızdır maskelerini bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada kullansınlar. Çünkü ikinci bir korona virüs dalgası, ne ülkemizin ne de esnafımızın kesinlikle altından kalkamayacağı ciddi sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Onun için aman dikkat diyoruz. Tüm halkımıza ve esnafımıza hayırlı günler ve güzel alışverişler diliyorum” dedi

Başkan Şen üyelerine maske dağıtıp korunma uyarıları yaptı

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