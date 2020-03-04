Başkan Şenlikoğlu’ndan Kültür Merkezi açıklaması

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Sokakbaşı mevkiinde Kültür Merkezi inşaatını gerek maliyet, gerekse rantabilitesi olmayan bir proje olduğu için durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Benden önceki dönemde İl Özel İdaresi tarafından Giresun Belediyesi’ne devri yapılan Sokakbaşı mevkiindeki bina yıkılmış ve arazisi yaklaşık 8 yıl boyunca boş bir halde bırakılmıştır. Yerel Seçimler arifesinde Kültür Merkezi olarak bir temel atılmış. Ancak biz projeyi incelediğimizde Kültür Merkezi olarak ihtiyaca cevap veremeyeceğini ve ayrıca projeye göre maliyetin rantabilitesinin olmadığını gördük. Bunun üzerine inşaatı su basmanına kadar getirerek durdurma kararı aldık. Mevcut yeri şimdilik o bölgenin ihtiyacı olan otopark olarak kullanacağız. İlerleyen zamanda başka bir proje olarak değerlendirebiliriz" dedi.

“Kültür Han Projemiz son aşamada”

Giresun’un Kültür Merkezi ihtiyacının gidermek için de projelerinin ve alternatiflerinin bulunduğunu anlatan Başkan Şenlikoğlu, “Giresun’un Kültür Merkezi sorununu çözecek bir çok alternatifimiz var ve bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Atatürk Lisesi’nin hemen yanında bir arazi temin edildi ve buraya Kültür Han Projemiz bulunmaktadır. Projemiz kapsamında tiyatro, konser gibi etkinlikleri gerçekleştirebilecek ve bunun yanı sıra fuaye alanları, sergi salonu ve kütüphane gibi bir çok etkinlikler yapılacaktır. Bununla birlikte liman sahasında gümrük binası olarak yapılan yerinde belediyemize devri söz konusudur. Burası da Kültür Merkezi ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır. Bunlar mevcutken Sokakbaşında alelacele ve ihtiyacı karşılamayacak Kültür Merkezi Projesini devam ettirmenin bir anlamı olmazdı” açıklamasında bulundu.



