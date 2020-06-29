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Başkan Şerifoğulları, "Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım" projesini inceledi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.06.2020 17:51 | Son Güncelleme

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi’ndeki "Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım" projesini yerinde inceledi.Elazığ Belediye tarafından merkeze bağlı Ulukent Mahallesi’nde "Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım" projesi hayata geçiriliyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi’ndeki "Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım" projesini yerinde inceledi.
Elazığ Belediye tarafından merkeze bağlı Ulukent Mahallesi’nde "Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım" projesi hayata geçiriliyor. Toplamda 37 bin metre kare alan üzerinde hayata geçirilmesi planlanan proje de piknik masaları, barbeküleri, çocuk oyun , fitness alanları, bisiklet ve gezinti yolları ile şehrin doğu kesimine prestijli bir yaşam alanı kazandırılacağı belirtildi. Islah çalışması gerçekleştirilecek kanalın bin 800 metre uzunluğunda duvar ve panel çit ile iki taraflı kapatılacağı kaydedildi. Bu ay içinde yer teslimi yapılarak başlanan proje kapsamında, kazı dolgu ve kanal kenarı perde duvar çalışmasının sürdüğü bölgede Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da inceleme de bulunup bilgi aldı.
Mahallede bir şantiye havası olduğunu aktaran Muhtar Ayhan Atlan,"Yol, kaldırım, park ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Mahallemize kazandırılacak yeni park ayrı bir güzellik kazandıracak. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum, büyük bir çalışma yaptılar. Su problemimizi çözdüler. Mahallemizin sorunları çözülüyor"dedi.

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