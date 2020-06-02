YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Söğüt, çalışmaları yakından inceledi

Başkan Söğüt, çalışmaları yakından inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.06.2020 11:57 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez genelinde devam eden üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe genelinde devam eden üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez genelinde devam eden üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe genelinde devam eden üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Son olarak Tütünçiftlik Bora Sokak’ta Necmettin Erbakan Kültür Merkezi yanından Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ne bağlanan yoldaki çalışmaları inceleyen Başkan Söğüt, “Trafiğin yoğun olduğu bir bölgeydi. Yenileme ihtiyacı vardı ve ekiplerimiz kısa sürede çalışmaları tamamladı” dedi.
Körfez genelinde üst yapı çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Şener Söğüt, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından alt yapının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarımız da hemen gerçekleştirildi. Şimdi eksik gördüğümüz noktalarda düzenleme yapıyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:24
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:33
Yatsı
22:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Alcan Eczanesi
Golcuk
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Petek Eczanesi
Gebze
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Seymen Eczanesi
Golcuk
Günay Eczanesi
Gebze
Özbay Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.