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Başkan Söğüt, “En büyük gücümüz birlikteliğimiz”

23.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Başkan Söğüt, “En büyük gücümüz birlikteliğimiz”

Altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı Fatih Mahallesi’nde esnaflarla sohbet eden Başkan Söğüt, “En zor işlem altyapıydı, hızla da üst yapı çalışmasını yapacağız” dediKörfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, esnaf ziyaretleri kapsamında son olarak Fatih Mahallesi’ni turladı.

Altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı Fatih Mahallesi’nde esnaflarla sohbet eden Başkan Söğüt, “En zor işlem altyapıydı, hızla da üst yapı çalışmasını yapacağız” dedi
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, esnaf ziyaretleri kapsamında son olarak Fatih Mahallesi’ni turladı. İlk olarak Fatih Mahalle Muhtarı Salih Yolcu’yu ziyaret eden Başkan Söğüt, mahallelinin talepleri hakkında bilgi aldı, çalışmalar hakkında da gelinen son noktayı aktardı. Başkan Söğüt daha sonra başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle esnafını gezerek kolaylıklar diledi. Esnafla sohbet eden Söğüt, “Pandemi süreci esnafımızı olumsuz etkiledi. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden gelen desteği sunduk, sunmayı da sürdüreceğiz. İnşallah yerel yönetimler ve esnaf iş birliği ile bu süreci de en iyi şekilde geride bırakacak, şehrimiz için güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Gerçekten altyapı çalışmaları yerel yönetimler için en zor çalışmalardan biridir. Ama buna ihtiyaç vardı. Önemli bir sorundu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve İSU yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.
Esnafın pazar alanı ile sorularına da cevap veren Başkan Şener Söğüt, “Bölgede karakolun hemen arka kısmındaki alanda spor salonu ve gençlik merkezi inşaatına başlayacağız. Altı da otopark olacak. Ve bölgenin Pazar sorununu ortadan kaldırmış olacağız” dedi.
Başkan Söğüt daha sonra esnaflarla sohbet etti, onların talep ve önerilerini tek tek not alarak ilgili müdürlüklere talimat verdi.

Başkan Söğüt, “En büyük gücümüz birlikteliğimiz”

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