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Başkan Soydan Hıdrellez Gününü kutladı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.05.2020 13:58 | Son Güncelleme

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Hıdrellez Günü’nü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.Soydan, mesajında, "Yüzyıllardır farklı kültürleri bir arada barındıran kadim medeniyetimize renk katan değerlerden bir tanesi olan Hıdrellez, bolluğun, bereketin, sağlığın ve huzurun simgesidir Kültürümüzün güzel bir değeri olan güzel günlerin baharın müjdecisi kabul edilen kutlanan Hıdrellez, toplumumuzu kardeşlik-hoşgörü değerlerini bütünleştiren diğer değerlerimiz gibi bizi daha da güçlendirir bizi biz yapar.

Başkan Soydan Hıdrellez Gününü kutladı

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Hıdrellez Günü’nü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Soydan, mesajında, "Yüzyıllardır farklı kültürleri bir arada barındıran kadim medeniyetimize renk katan değerlerden bir tanesi olan Hıdrellez, bolluğun, bereketin, sağlığın ve huzurun simgesidir Kültürümüzün güzel bir değeri olan güzel günlerin baharın müjdecisi kabul edilen kutlanan Hıdrellez, toplumumuzu kardeşlik-hoşgörü değerlerini bütünleştiren diğer değerlerimiz gibi bizi daha da güçlendirir bizi biz yapar. Dileklerin ve duaların, dünya barışı ve huzurunda birleşmesi umuduyla bu ortak kültürü paylaşan başta Pazaryerili hemşehrilerimin ve tüm halkların Hıdrellez Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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