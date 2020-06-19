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Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

BİLECİK HABERLERİ  | 19.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan’ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan’ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Soydan, yapmış olduğu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Bursa Bilecikliler Dernek Başkan Yardımcımız Bahri Turan ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret ettik. Pazaryeri ilçemiz için hazırlamış olduğumuz projeler hakkında başkanımız ile fikir alışverişi gerçekleştirdik. Misafirperverliğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum”ifadelerine yer verdi.

Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

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