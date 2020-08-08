Başkan Soyer domates hasadı yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kınık’ta üreticilerle birlikte domates hasadı yaptı. Geleneksel yöntemlerle toplanarak güneş altında kurutulan domates tarlasını da inceleyen Soyer, burada hem kurutma tesisi hem salça tesisi yapmayı düşündüklerini belirterek, “Böylece üreticinin verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kınık’ın Yayakent Mahallesi’nde, S.S. Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarına ait yaklaşık 20 dönüm alan üzerinde domates hasadı ve kurutması yapan üreticileri ziyaret etti. Kentte tarımın gelişmesi, küçük üreticinin desteklenmesi için “Başka bir tarım mümkün” sloganıyla hareket eden Tunç Soyer, burada işçilerle birlikte domates hasadına katıldı. Soyer, bölgede hem kurutma tesisi hem salça tesisi yapmayı düşündüklerini belirterek, “Böylece üreticinin verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayacağız” diye konuştu.

“Bölge çok bereketli topraklara sahip”

Domates hasadının ardından yaklaşık 80 işçi tarafından geleneksel yöntemlerle tek tek kesilerek güneş altında kurumaya bırakılan domates tarlasını ziyaret eden Başkan Soyer, üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi. Üreticiyi dinledikten sonra açıklama yapan Başkan Soyer, zaman zaman çıkan hastalıklara rağmen bölgenin çok bereketli topraklara sahip olduğunu gördüklerini söyledi. Bütün meselenin bu ürünü üretenlerin, alın terinin karşılığını almasını sağlamak olduğunu belirten Soyer, kendilerinin de önceliğinin bu olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Bu da ürünlerin katma değerini yükselterek, pazarlama kabiliyetini artırarak, daha iyi pazarlayarak, katma değeri yükselterek olur. Üreticilerin emeklerinin karşılığını almasına imkan vermek lazım. Yapmak istediğimiz şey bu. Bunu yapmak için de kooperatif bünyesindeki üreticimizin sayısını çoğaltmak, birbirleriyle daha güçlü bir dayanışma içerisinde olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.”