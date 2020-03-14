Başkan Soyer: "Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme ve Karaburun’da muhtarlarla buluştu. Tunç Soyer Çeşme’ye yönelik gündemde olan turizm projesiyle ilgili, "Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez dışındaki ilçelerin muhtarlarıyla yaptığı toplantıları sürdürüyor. Tunç Soyer’in ilk durağı Çeşme, ikinci durağı ise Karaburun oldu.

Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binasında düzenlenen toplantıda Soyer, 39 Çeşmeli muhtarla bir araya geldi. Toplantıda, Çeşme projesi hakkında açıklamalarda bulunan Soyer, geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldiğini hatırlattı. Soyer, "Bakan, projenin olmazsa olmaz hususlar taşımadığını, içinde birçok şeyi değiştirebileceklerini ve beraber çalışmayı arzu ettiklerini söyledi. Bu bizim için değerli bir yaklaşım. Sonuçta ortada fizibilitesi, bütçesi tamamlanmış bir proje yok. Her şey fikir aşamasında. Çeşme belediye başkanımız da ben de Çeşme’yi koruma konusunda netiz. Şunu çok iyi biliyoruz. Çeşme’nin ileri gitmesi lazım; ama bir yandan da geçmiş nesillerin bize bıraktığı olağanüstü mirası gelecek nesillere aktarmak gibi bir vazifemiz var; yani tahrip ederek bir kalkınmayı kabul etmemiz mümkün değil. Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise medyada yansıdığı gibi Soyer ile fikir ayrılığı yaşamadıklarını söyledi. Oran, "Asla böyle bir şey yok. Yoldaşlık hukuku her zaman geçerlidir. Göreve geldiğim günden beri başkanımızdan çok büyük destek gördüm ve görmeye devam ediyorum" ifadesini kullandı.

Çeşmeli muhtarlar ağırlıklı olarak; sokak hayvanları, altyapı, kanalizasyon, ulaşım ve mezarlıklarla ilgili sorunlarını dile getirdi. Toplantıda İZBETON’un 298 bin metrekarelik alanda yaptığı yol çalışmalarının okullar kapanmadan tamamlanacağı vurgulandı. İZSU’nun yakın zamanda Ovacık ve Alaçatı’da arıtma tesisi kuracağı, İZTAŞIT uygulamasının Çeşme ilçesine de gelmesi konusunda çalışmalara başlandığı da muhtarlara anlatıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama konusunda da Çeşme’de çalışmalara başladığı duyuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karaburun ilçesinin 16 muhtarıyla da buluştu. Toplantıda muhtarlar; altyapı, arıtma tesisi, kanalizasyon, tarım ve ulaşım konularındaki taleplerini Tunç Soyer’e iletti. Toplantıda İZTAŞIT uygulamasının Karaburun’da da yürürlüğe girmesi için çalışmalara başlandığı duyuruldu.

