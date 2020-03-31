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Başkan Süleyman Kılınç, 3 aylık maaşını bağışladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.03.2020 11:26 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3 aylık maaşını ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Biz bize yeteriz’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na toplumun her kesiminden destek yağıyor.

Başkan Süleyman Kılınç, 3 aylık maaşını bağışladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3 aylık maaşını ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Biz bize yeteriz’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na toplumun her kesiminden destek yağıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ta katılarak, 3 aylık maaşını bağışladı.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyasına’ 3 aylık maaşım ile katılıyorum. Allah’ın izniyle bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

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