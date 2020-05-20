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Başkan Sümer: “Sokağa çıkma kısıtlamasından çiftçiler etkilenmeyecek”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçilerin izin alarak arazilerinde üretime devam edebileceğini söyledi.Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçilerin üretiminin aksamaması için il ve ilçe ziraat odaları ile tarım ve orman müdürlüklerinden izin alarak üretimlerine devam edebileceklerini söyledi.Sümer, “Havaların ısınmasıyla birlikte bu dönemde meyve sebzede üretim artışı yaşanacaktır.

Başkan Sümer: “Sokağa çıkma kısıtlamasından çiftçiler etkilenmeyecek”

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçilerin izin alarak arazilerinde üretime devam edebileceğini söyledi.
Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçilerin üretiminin aksamaması için il ve ilçe ziraat odaları ile tarım ve orman müdürlüklerinden izin alarak üretimlerine devam edebileceklerini söyledi.
Sümer, “Havaların ısınmasıyla birlikte bu dönemde meyve sebzede üretim artışı yaşanacaktır. Tedarik zincirinde kopukluk yaşanması ve ürünlerin tüketiciye ulaşmaması durumunda, üreticinin hasat edip satamadığı ürünlerde kalite kayıpları hatta sıcak havanın da etkisiyle bozulmalar yaşanacak, üretici mağdur olacaktı. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için çiftçilerimiz İl ve İlçe Ziraat Odaları ile Tarım ve Orman Müdürlüklerinden izin alarak bahçelerine gidip üretimlerine devam edebilecek. Çiftçilerimize sağladıkları bu desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’a teşekkür ederim" dedi.

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