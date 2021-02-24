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Başkan Sunar, kedisi kaybolan Sevgi nineye muhabbet kuşu hediye etti

24.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Erzurum’un Palandöken ilçesinde ikamet eden ve geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan 72 yaşındaki Sevgi Aksakal, ‘İnci’ adında kedisini kaybedince, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’dan muhabbet kuşu talep etti.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde ikamet eden ve geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan 72 yaşındaki Sevgi Aksakal, ‘İnci’ adında kedisini kaybedince, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’dan muhabbet kuşu talep etti. Başkan Muhammet Sunar, yaşlı kadının talebine duyarsız kalmayarak, temin ettiği muhabbet kuşunu Sevgi Aksakal’a hediye etti.
Palandöken ilçesinde yaşayan, 6 çocuk annesi 72 yaşındaki Sevgi Aksakal, hastalığı nedeniyle felç geçirdi. 17 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Aksakal’ın, evinde can sıkıntısını geçirmek için sahiplendiği ’İnci’ isimli kedisi kayboldu. Aksakal, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’dan muhabbet kuşu istedi. Yaşlı kadının isteğini kırmayan Başkan Sunar, satın aldığı muhabbet kuşunu Aksakal’ın evine götürerek hediye etti. Sevgi Aksakal, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın muhabbet kuşu hediyesiyle büyük sevinç yaşadı.
72 yaşındaki Sevgi Aksakal’a ‘Anne’ diye hitap eden Palandöken Belediye Başkanı Sunar, “Sevgi annemizin birtakım rahatsızlıkları var. Uzun zamandır yatağa bağlı yaşıyor. Kendisi burada evladıyla birlikte yaşıyor ama zaman zaman yalnızlık çekiyor. Yalnızlığına yoldaş olsun diye bizden bir muhabbet kuşu talebinde bulundu. Böyle bir istek bizi hem sevindirdi hem de heyecanlandırdı. Annemiz, hayvan sever, yüce gönüllü biri. Daha önce ‘İnci’ adında bir kedisi varmış, kaybolmuş. Hediye ettiğimiz Muhabbet kuşuna ‘İnci’ ismini verdi. Kendisine uzun yıllar yoldaşlık yapmasını temenni ediyorum. Sevgi annemizin ellerinden öpüyorum. Rabbim sağlıklı, uzun ömürler versin” dedi.
Felç nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan 72 yaşındaki Sevgi Aksakal da, ‘İnci’ adında bir kedisinin olduğunu, ancak kaybettiğini dile getirerek, bu kayıpla kendisini boşlukta hissetmeye başladığını söyledi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’dan yalnızlığına çare olacağına inancıyla muhabbet kuşu talep ettiğini dile getiren Aksakal, “Allah başkanımızdan razı olsun. Önceden de kendisine dua ederdim. Muhabbet kuşunu getirmeseydi bile bende yeri değişmezdi. Duvarlar bana ses vermiyordu. Rahmetlik eşimin resmi de duvarda. O da bana ses vermiyor. Ben de bu şekilde oyalanıyorum” şeklinde konuştu.

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