Başkan Taban, gençlerle bir araya geldi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’de yaşayan 30 yaş altı 100 genç ile sosyal medya üzerinden canlı yayınla bir araya geldi.

Şehrin gelişmesinde önemli rol sahibi olan gençler ile korona virüs tedbirleri sebebiyle canlı yayın görüşmesi şeklinde bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerden gelen istek talep ve önerileri dinlerken, sorularına da cevap verdi. Başkan Alper Taban, Cumartesi akşamı 21.00’da Zoom uygulaması üzerinden İnegöl’de yaşayan ve İnegöllü olup şuan şehir dışında bulunan 100 genç ile bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren buluşmada, İnegöl gündemi üzerine sohbet edildi. Şehrimizde yapılabilecek çalışmalar, projeler ve gençlerin hayallerinin masaya yatırıldığı buluşmada, yakın gelecekteki İnegöl’ün ufku çizildi.

Fiziken ayrı mekanlarda olunsa da İnegöl adına gençlerle verimli bir buluşma olduğunu ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ortak akıl düşüncesi ile tüm vatandaşlarımızın fikirlerini önemsediğimizi belirtiyoruz. Bu doğrultuda hareket ederek her yaş grubumuza ulaşmaya çalıştık. Bu akşam da hem kısıtlamaları fırsata çevirip evlerimizdeki zamanı daha değerli kılalım hem de gençlerimize kulak verelim istedik. Bu vesileyle İnegöl’de yaşayan ve İnegöllü olup da şuanda farklı şehirde bulunan 18 yaş üzeri ve 30 yaş altı 100 gencimizle internet üzerinden bir buluşma gerçekleştirdik. Hafta içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan duyurusunu yaptığımız görüşme, çok faydalı ve verimli şekilde yaklaşık 3 saat sürdü. Görüyorum ki gençlerimiz alanlarında kendilerini geliştirerek, ilçemiz için projeler ortaya koyuyorlar. Yakın gelecekti İnegöl’ü hep birlikte inşa edeceğiz. İnegöl için verimli bir görüşme oldu” dedi.

Katılan tüm gençlere teşekkür eden Başkan Alper Taban, buluşmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini söyledi.

