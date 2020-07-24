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Başkan Tanğlay’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 24.07.2020 12:44 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Tanğlay, sansürün kaldırılmasıyla her yıl 24 Temmuz’un ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlandığını hatırlattı.

Başkan Tanğlay’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Tanğlay, sansürün kaldırılmasıyla her yıl 24 Temmuz’un ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlandığını hatırlattı. Basının kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleği olduğunu ifade eden Tanğlay, “Önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Basının önem ve gerekliliğini 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde hep birlikte gördük. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını hem kitle iletişim araçlarından hem de sosyal medyadan halka aktaran basınımız kutsal bir görev icra etmiş oldu. Basınımız yeni tip korona virüs ile mücadele sürecinde de halkımızı bilinçlendirmiş ve korona virüs ile etkili mücadele etmemizde yadsınamaz bir rol üstlenmiştir. Kişisel hak ve özgürlüklere, toplumsal değerlere saygılı, objektif bakış açısı ile son derece önemli bir görev üstlenen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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İmsak
03:19
Sabah
05:00
Öğle
12:23
İkindi
16:15
Akşam
19:36
Yatsı
21:10

Bitlis Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Umut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
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Y. Eczanesi
Hizan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
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