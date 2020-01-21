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  4. Başkan Tanış esnafla buluştu

Başkan Tanış esnafla buluştu

VAN HABERLERİ  | 21.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe esnafıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.İlçede hayata geçirilmesi planlanan projeleri esnafla istişare eden Başkan Tanış, onların taleplerini de dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe esnafıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.
İlçede hayata geçirilmesi planlanan projeleri esnafla istişare eden Başkan Tanış, onların taleplerini de dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hususunda da esnafa bilgilendirme yapan Başkan Tanış, toplantıda planlı, kurallı, kimlikli kent için çizilen yol haritasını anlattı.
Esnaf sorunlarına yönelik çözüm planlarını anlatan Başkan Tanış, “Bugün aranızdan biri olarak huzurunuzdayım. Biz birlikte yaparız düşüncesiyle yola çıktık. Fikir birliğine, istişare kültürüne çok önem veriyoruz. Yıl içerisinde önemli projelerimiz var. İstihdamı oluşturacak, esnafımızı canlandıracak çalışmalarımız var. Gürpınar’ımız için hep birlikte gereken ne varsa yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

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