YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Tanış’tan ’istihdam’ müjdesi

Başkan Tanış’tan ’istihdam’ müjdesi

VAN HABERLERİ  | 30.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçedeki işsizlik sorununu ortadan kaldırmak ve istihdamı artırmak amacıyla yoğun mesai harcıyor.İşsiz gençlere iş imkanının sağlanabilmesi amacıyla büyük şehirlerde ticaret faaliyetleri yürüten Vanlı iş adamları ile görüşen Başkan Tanış, iş adamlarını ilçede davet ediyor.

Başkan Tanış’tan ’istihdam’ müjdesi

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçedeki işsizlik sorununu ortadan kaldırmak ve istihdamı artırmak amacıyla yoğun mesai harcıyor.
İşsiz gençlere iş imkanının sağlanabilmesi amacıyla büyük şehirlerde ticaret faaliyetleri yürüten Vanlı iş adamları ile görüşen Başkan Tanış, iş adamlarını ilçede davet ediyor. Çalışmalar neticesinde Gürpınar’ı ayakkabı imalat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Başkan Tanış, bu kapsamda iki etaplık fabrika için imzaları attı.

“İşsizlikle mücadele ediyoruz”
Gürpınar’ın en büyük sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan Başkan Tanış, ilçedeki işsizliği bitirebilmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Yapmış olduğu görüşmelerin meyvesini vermeye başladığını aktaran Tanış, "Seçim sürecinde de işsizlik konusunu gündemde tutuyorduk. Özellikle bayanlar ve gençleri kapsayan 5 yıl için 1000 istihdam sözümüz vardı. Biz bu sözümüzü Allah’ın izniyle 2021 de hayata geçiriyoruz. İlki önümüzdeki ayın ilk haftasında olmak üzere fabrikalarımızın temellerini atıyoruz. İlçemize, insanımıza, memleketimize hayırlı olsun” dedi.

“GİSMER hayata geçiyor”
Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) ile sosyal yardımları kurumsal bir yapıya kavuşturan Başkan Tanış, işveren ve iş adaylarını buluşturacak olan Gürpınar İstihdam Merkezinin (GİSMER) kısa sürede faaliyetlerine başlayacağını belirtti. Açılacak olan iki etaplık fabrikaların yaklaşık bin 50 kişilik bir istihdam alanı oluşturacağını aktaran Başkan Tanış, ”5 yıl için verdiğimiz 1000 kişilik istihdam sözümüzü Allah’a hamdolsun kısa süre içerisinde yerine getiriyoruz. GİSMER’i kurumsal bir yapıya kavuşturduktan sonra işveren talepleri doğrultusunda iş adayları ile hızlı bir şekilde eşleştirme yaparak insanımıza çalışma imkanları sunacağız. Burada gerçek manada işe ihtiyacı olan insanımızın elinden tutacağız. Üretim sayesinde ilçemizin gelecek vizyonunu daha da yükseklere taşıyacağız ve Gürpınar’ı ayakkabı üretim merkezi haline getireceğiz” dedi.

Başkan Tanış’tan ’istihdam’ müjdesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Van Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:00
Öğle
12:18
İkindi
16:09
Akşam
19:26
Yatsı
20:58

Van Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ala sığırcıklar ve ebabil kuşları özgür

Ala sığırcıklar ve ebabil kuşları özgür

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.