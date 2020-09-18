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Başkan Tanış’tan Norduz çıkarması

VAN HABERLERİ  | 18.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Norduz bölgesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek, devam eden çalışmalarla mevcut yol ağını yerinde gözlemledi.Başkan Tanış, ilçe merkezine 80 kilometre uzaklıkta, Van-Hakkari-Şırnak üçgeninde bulunan Akdoğu, Beşbudak ve Dikbıyık mahalleleri ile bağlı mezralarda inceleme yaparak, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Norduz bölgesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek, devam eden çalışmalarla mevcut yol ağını yerinde gözlemledi.
Başkan Tanış, ilçe merkezine 80 kilometre uzaklıkta, Van-Hakkari-Şırnak üçgeninde bulunan Akdoğu, Beşbudak ve Dikbıyık mahalleleri ile bağlı mezralarda inceleme yaparak, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi. İlgili birim müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Ateş ile bölgeyi ziyaret eden Başkan Tanış, güzergâh boyunca göçerler, tarım işçileri ve çobanları ziyaret ederek kolaylıklar diledi.
İlk defa karşılarında devlet yetkilisini gören vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.
Başkan Tanış, Norduz bölgesinin mevcut yol durumunun iyileştirilmesi için Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 2021 yılında kapsamlı bir çalışma programı hazırlayacaklarını söyledi. Tanış, “Türkiye’nin coğrafi alan bakımından en büyük ilçesinin vermiş olduğu sorumluluk ile Cumhurbaşkanımızın selamlarını en ücra mezramıza dahi götürüyoruz. Zamanında bölgede yaşayan halk göç etmek zorunda kaldı. Göçler nedeniyle bölge çok acılar çekti. Bizlerde yeniden Norduz bölgemizin inşa ve ihyası için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. 30 kilometrelik yol yapım çalışmalarına başlıyoruz. Ayrıca su şebekelerindeki sorunları gidermek için gerekli temasları kurduk. 2021 yol ağımızı daha da iyileştirerek parke taşı çalışmalarımıza başlayacağız. Gönül belediyeciliğini 4 bin 130 kilometrekare ile ilçemizin her köşesine ulaştıracağız. Bunun için durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Başkan Tanış, daha sonra Geziyurt ve Örmeli mahalleleriyle Karakaş mezrasını ziyaret etti.

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