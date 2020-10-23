Başkan Tarhan, Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasının başlama vuruşunu yaptı

14 Futbol Turnuvasının başlama vuruşunu yaptı.

Mezitli Belediyesinin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen U-14 Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Tarhan, tüm takımlara başarılar dileyerek, dostluk içerisinde bir turnuva olması temennisinde bulundu.

İlk maçı vatandaşlarla birlikte tribünden izleyen Başkan Tarhan, yaptığı değerlendirmede, “Sporcu, hocalarımız, muhtarlarımız ve halkımızla 29 Ekim tarihine kadar sürecek turnuvanın ilk vuruşunu yaptık. 29 Ekim tarihine kadar devam edecek ve başarılı olan takımlarımız kupalarına kavuşacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız nedeniyle sadece bu turnuva değil, plaj voleybolu ve tenis turnuvalarımız da devam ediyor. Turnuvayı gerçekleştirdiğimiz Kuyuluk Futbol Sahamızın bizim için ayrı bir önemi var. Burada maçlarını oynayan, antrenmanlarını yapan Mercanpsor Kadın Futbol Takımımızdan bir sporcumuz Kadın Milli Takımı aday kadrosuna çağırıldı. Bu koşullardan milli takım seviyesine yükselmesi son derece sevindirici. Yine geçtiğimiz hafta Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden kadın tenisçilerimiz Türkiye Şampiyonluğunu aldı. Mezitli’nin adını tüm Türkiye duymuş oldu. Bugün burada mücadele eden çocuklarımızı da yarınlarda çok iyi yerlerde göreceğimizden kuşkum yok. Katılan tüm sporcu, hoca ve takımlara teşekkür ederim” dedi.

23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kulüpler Arası Futbol Turnuvası, Kuyuluk’ta bulunan Çankaya Futbol Sahasında oynanıyor. Başarılı olan takımlara ve sporculara kupa ve çeşitli hediyelerin verileceği U-14 kategorisindeki turnuvada Başarıspor, Yenişehir İdman Yurdu, Trabzonspor, Galatasaray, Çukurova İdman Yurdu, Akdeniz Gücü, Kuvayi Milliye, Demirspor ve Göztepe takımları ipi göğüslemek için yarışıyor.

