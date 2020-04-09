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Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 09.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Başkan Tarhan’ın makamından, müdürlerin ise kendi birimlerinden katıldığı toplantıda, virüsün etkilerini azaltmak adına yapılan çalışmalar ele alındı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tarhan, Mezitlililerle birlikte hareket ederek korona virüse karşı verilen savaşı kazanacaklarını söyledi. Tarhan, bir taraftan virüsle mücadele ederken, aynı zamanda rutin belediyecilik hizmetlerinin de aksamaması adına daha fazla çalıştıklarını ifade etti.
Tüm birimlerin ortak bir mücadele geliştirdiğine dikkat çeken Tarhan, “Bizler Mezitli Belediyesi çalışanları olarak tüm gücümüzle virüsün etkilerini azaltarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Bunun yanında her zaman iyilikseverliği ile öne çıkan Mezitlililere ‘iyilik bulaşıcıdır’ diyerek, ortak bir mücadele alanı oluşturmayı hedefledik. İnsanlar birbirine yardım ettikçe güçleri büyüyecek ve iyileşecektir. Mezitli’deki hayırseverlerin ve dostlarımızın bu yardımseverlikleri takdire şayandır. Önemli olan bu yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktır. Biz de Mezitli olarak bu birlikteliği sağlamış olmaktan mutluyuz. Bu iyilik yumağımız önümüzdeki Ramazan ayında da devam edecektir. Kim yardım yapıyorsa, o yardım kime ulaşıyorsa bunu kayıt altına alıyoruz. Özellikle yardımların durumunu öğrenmek isteyenlere de bunu rahatlıkla gösterebiliyoruz. Aynı zamanda yapılan yardımları da günlük olarak sosyal medyadan duyuruyoruz. Gün siyaset değil, el birliği vererek dayanışma günü. Tüm partilere mensup meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla el ele veriyoruz. Artık eski düzenin kalmadığına, siyaset ve uygulama biçiminin değişeceğine inanıyorum” dedi.
Tüm personelin özveriyle görevini yapmak için mücadele verdiğini vurgulayan Tarhan, “Özellikle kriz masamızın yönlendirmesiyle sahada çalışan arkadaşlarımız tehlike altında bulunmalarına karşın görevlerini özveriyle yapıyorlar. Virüs atlatılıncaya kadar tüm müdürlüklerimiz tek bir vücut olarak görevine devam edecek. Bu konuda bazı müdürlüklerimize takviyeler de yaptık. Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Öte yandan rutin çalışmalarımızı da yapmaya devam ediyoruz. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte başta kırsal kesimdeki mahallelerimiz olmak üzere sıcak asfalt ve sathi kaplama işlemlerine, park ve sosyal alanlarımızdaki hizmetlerimize de devam ediyoruz” diye konuştu.
Başkan Tarhan, bu özel süreçte el birliği yapan tüm Mezitlililer başta olmak üzere gönüllülere, personele, tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.
Toplantıda, birim müdürleri de söz alarak, kendi birimlerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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