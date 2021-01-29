Başkan Tarhan: “Yılbaşına kadar yapacağımız tüm projelerimiz belli”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hizmetleri yerine getirirken halkın taleplerini göz ardı etmediklerini belirterek, “Belediye olarak yılbaşına kadar yapacağımız tüm projelerimiz bellidir” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından Basın Evinde düzenlenen ‘Cemiyet Söyleşisi’ programının konuğu oldu. Gazeteciler Şevket Coşkun ve Nazmi Akdağ’ın sorularını yanıtlayan Başkan Tarhan, hayata geçirmeyi planladığı projelerini ve belediye çalışmalarını anlattı.

Başkan Tarhan “Kentin dokusuyla belediye başkanının dokusunun tutması lazım. Meclis üyelerim ve ekibimle ittifakı tabanda sağlamış bir belediye başkanıyım. Hangi partiden olursa olsun vatandaşlarımızın belediyemize ve başkanına olan güvenini sağladık. Bizler için tabii ki kolay olmadı. Türkiye’nin özlediği tablo tam da bu. Halkın taleplerini göz ardı etmiyoruz. Belediye olarak yılbaşına kadar yapacağımız tüm projelerimiz bellidir” dedi.

Programda, imar konusunda vatandaşların bilinçlendirilmeleri gerektiğini vurgulayan Tarhan, “Belediyelerin bu konularda çalışması gerekiyor. Ev alırken imar parselinin olup olmadığına bakılması lazım. 2020 yılında Türkiye’de en çok konut satışının olduğu yer Mezitli. Biz birinci sıradayız, 2’nci sırada Bodrum, 3’üncü sırada Edremit var. Konut satışında bu kadar iyi bir yerden bahsediyoruz, daha da hareketlenecek. Belediye olarak 7 yılda buraya geldik. Bu işi ve önemini biliyoruz” diye konuştu.

Yeni döneminde çocuklara yönelik çalışmalara ağırlık vereceğini dile getiren Tarhan, “Göreve geldiğimiz ilk yılımızda kadınlara yönelik çalışmalarımız ile Türkiye’ye ve dünyaya adımızı duyurduk. Kadın Üretici Pazarı projemiz ülkemizin her bölgesinde uygulanmaya başladı. Üretici Pazarı bizim gurur projelerimiz arasında yer aldı. İkinci dönemimizde ise çocuklara yönelik çalışmalarımızla yine ön planda olacağız. Daha önce hayırsever bir vatandaşımız tarafından yapılan ‘Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evimiz’ Türkiye’nin en iyi anaokulları arasında. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz ve yine hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan 2 anaokulumuzu da Mezitlimize kazandıracağız. Öte yandan, çeşitli etkinliklerle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızla ön planda olacağız. Mezitli’yi seviyoruz. İlçemize değer katmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

