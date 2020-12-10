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Başkan Taşdelen’den Ankara Sanat Tiyatrosu müjdesi

ANKARA HABERLERİ  | 10.12.2020 11:43 | Son Güncelleme

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Sanat Tiyatrosu’na (AST) sahip çıkarak, Kızılay’daki tiyatronun 1 yıl daha kullanımda kalacağını ve mal sahibi ile görüşmelerin yürütüleceğini açıkladı.Taşdelen, Çankaya Belediyesinin AST’ın oyunlarını alarak YouTube kanalından yayınlayacaklarını, ayrıca Çankaya Belediyesinin bütün salonlarını ücretsiz olarak AST’ın kullanımına açacaklarını bildirdi.

Başkan Taşdelen’den Ankara Sanat Tiyatrosu müjdesi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Sanat Tiyatrosu’na (AST) sahip çıkarak, Kızılay’daki tiyatronun 1 yıl daha kullanımda kalacağını ve mal sahibi ile görüşmelerin yürütüleceğini açıkladı.
Taşdelen, Çankaya Belediyesinin AST’ın oyunlarını alarak YouTube kanalından yayınlayacaklarını, ayrıca Çankaya Belediyesinin bütün salonlarını ücretsiz olarak AST’ın kullanımına açacaklarını bildirdi. “Ankara Sanat Tiyatrosu Ankara’nın markasıdır. O nedenle kapatılması veya sanat hayatına son vermesi bizim kabul edebileceğimiz bir konu değil” açıklamasında bulunan Taşdelen, “Ankara Sanat Tiyatrosu’nun 58 yıl boyunca oyunlarıyla, verdiği kültürle, sanat etkinlikleri ile hepimizin yetişmesinde emeği vardır. Ankara Sanat Tiyatrosu Ankara’nın markasıdır, bir tarihtir. O nedenle kapatılması veya sanat hayatına son vermesi bizim kabul edebileceğimiz bir konu değil. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyunlarını alarak Çankaya Belediyesi YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. Belediyemizin salonlarını ücretsiz olarak kullanıma açacağız. Kızılay’daki tarihi AST binası için mal sahibi ile görüşmeler yürütülecek” dedi.

Başkan Taşdelen’den Ankara Sanat Tiyatrosu müjdesi

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