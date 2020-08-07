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Başkan Tefenlili; "Yeni Gümrük Vergisi uygulamasını yürekten destekliyoruz"

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni gümrük vergisi oranları hakkında açıklamalarda bulundu.Yeni uygulamanın haksız rekabeti önleyeceğini, yerli ve kaliteli tohumların geliştirilmesi için fırsat olduğuna değinen Başkan Tefenlili, “Bilindiği üzere 5 Ağustos 2020 tarih ve 31204 sayılı Resmi Gazete’de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlandı.

Başkan Tefenlili; "Yeni Gümrük Vergisi uygulamasını yürekten destekliyoruz"

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni gümrük vergisi oranları hakkında açıklamalarda bulundu.
Yeni uygulamanın haksız rekabeti önleyeceğini, yerli ve kaliteli tohumların geliştirilmesi için fırsat olduğuna değinen Başkan Tefenlili, “Bilindiği üzere 5 Ağustos 2020 tarih ve 31204 sayılı Resmi Gazete’de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlandı. Söz konusu karar ile bazı ürünlerin gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. Gümrük Vergisi yeniden belirlenen ürünlerden biri de ayçekirdeği. Kuruyemiş üretiminde hatırı sayılır bir yerde olan Denizli, çerezlik ayçekirdeği üretiminde de yüzde 20’lik pay ile ilk sıralarda. Hal böyle olunca yeni Gümrük Vergisi uygulaması üyelerimizi yakından ilgilendiriyor. Yeni uygulama öncesi uygulanmakta olan gözetim nedeniyle sıkıntılı günler yaşadık. Gözetim sonucu ödenen vergiler ithalatı yapanlar tarafından dava edildiğinde devlet vergileri faiziyle beraber geri ödemek zorunda kalıyordu. Böyle olunca çerezlik ayçekirdeği gümrüksüz gibi ülkemize girmekteydi. Bu durum haksız rekabeti getirdiği gibi devletin vergi kaybına sebep oluyor aynı zamanda üreticilerimize de dolaylı yoldan zarar veriyordu.
“Bundan sonra yapmamız gereken verimli topraklarımızda hibrit ve yerli tohumları geliştireceğiz.”
Yeni uygulama ile düşük kıymet beyanlarının önleneceği gibi haksız rekabet ve devletin gelir kaybı önlenmiş olacak. Bundan sonra yapmamız gereken verimli topraklarımızda hibrit, yerli tohumları geliştirerek hem üretim kalitesini hem de verim miktarını arttırmak olmalı. Bunun için de Araştırma Enstitülerimize ve Üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili kurumların hibrit tohum geliştirme çalışmalarını yönlendirmesini ve bu konuda sağlanan desteklerin artmasını temenni ediyorum. Gümrük vergisi uygulamasında yaşanan sıkıntıları gidermek için atılan bu adım ile toplu konut fonu olarak ton başına 240 Euro vergi konulmuş ve uygulama sağlam zemine oturtulmuştur. Bu nedenle yeni uygulamayı yürekten destekliyoruz” diye konuştu.

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