YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Tekin 3 çiftin nikahını kıydı

Başkan Tekin 3 çiftin nikahını kıydı

BİLECİK HABERLERİ  | 15.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede 3 çiftin nikahını kıyarak, çiftlere mutluluklar diledi.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde evlilik için unutulmaz bir tarih tercih etmek isteyen 3 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede 3 çiftin nikahını kıyarak, çiftlere mutluluklar diledi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde evlilik için unutulmaz bir tarih tercih etmek isteyen 3 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girdi. Çiftlerin nikahlarını kıyan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İnşallah hem bugün kıydığımız nikâhların hem de bundan sonra evlenecek bütün gençlerimizin aileleriyle birlikte güzel günler ve mutluluklar içerisinde çocukları ile beraber güzel bir hayat sürmelerini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim. Dünya evine giren Erdal-Fatma Kalkan, Ercan-Eşe Kılıç ve Hüsnü-Nurcan Erdağlı çiftlerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.
Dünya evine giren çiftlerin ailelerinin de katıldığı nikâh törenleri fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Bilecik Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
13:19
İkindi
16:13
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

Bilecik Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pazaryeri’ndeki su arızası giderildi

Pazaryeri’ndeki su arızası giderildi

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu

Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.