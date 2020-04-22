YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Başkan Tekin evlere maske dağıttı

Başkan Tekin evlere maske dağıttı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 22.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı İlçe Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıttı.Bahşılı’da korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Başkan Tekin evlere maske dağıttı

Kırıkkale’nin Bahşılı İlçe Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıttı.
Bahşılı’da korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ilçede 5 bin adet ücretsiz koruyucu maske dağıtıldı. Başkan Tekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçede vatandaşların evlerine gidilerek 5 bin maskenin ücretsiz dağıtıldığını söyledi. Evde olmayan vatandaşlara ise maskelerin el değmeyecek şekilde kapı kollarına bırakıldığını dile getiren Tekin, "Vatandaşlarımız yeter ki evde kalsınlar. Her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ayrıca tıbbi atık kutularını getirdik ve belirli noktalara yerleştirdik. Dağıttığımız maskelerin sokaklara ve normal çöp konteynerlerine atılmaması gerekir. Onları turuncu şekilde yeni aldığımız kutulara atmalarını rica ediyoruz" dedi.
Tekin, ilçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmalarının ve diğer alınan tedbirlerin de uygulanmaya devam ettiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Canavarı tarif edenler var' 131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş'Canavarı tarif edenler var' 131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş
Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Kırıkkale Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:51
Öğle
12:50
İkindi
16:35
Akşam
19:38
Yatsı
21:04

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Marmara Eczanesi
Merkez
Sami Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Erkek çocuğa fuhuş yaptıran çete çökertildi

Erkek çocuğa fuhuş yaptıran çete çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.