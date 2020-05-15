YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

BİLECİK HABERLERİ  | 15.05.2020 12:57 | Son Güncelleme

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlara her gün sıcak yemeklerin ulaştırıldığını söyledi.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaşmaya devam ediyor.

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlara her gün sıcak yemeklerin ulaştırıldığını söyledi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinin organize ettiği Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçe ve köylerde bazı esnafların da destekleriyle vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Belediyemize ait Yaşlılar Evi’nde her gün sıcak yemek hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor"
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Şu an ülke olarak tüm dünya ile birlikte bir imtihandan geçiyoruz. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlarımızı Vefa Sosyal Destek Grubu olarak her gün arıyoruz ve onların, başta market, pazar ve büyün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediyemize ait Yaşlılar Evi’nde her gün sıcak yemek hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Evlerinde yemek yapmakta zorluk çeken bu zor günlerde vatandaşlarımızın bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gideriyoruz. vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımında ilçe esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın da katkısı bulunuyor. Pazaryeri ilçe halkı yardım severliğini bir kez daha göstermiş oldu yardımsever Pazaryeri halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Tekin:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!Dikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

Bayburt’ta korona virüsten bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti

Bayburt’ta korona virüsten bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

Bilecik Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
13:01
İkindi
16:55
Akşam
20:16
Yatsı
21:52

Bilecik Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dirilişin kentinde manevi mekanlar ziyarete kapatıldı

Dirilişin kentinde manevi mekanlar ziyarete kapatıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.