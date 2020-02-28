YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Başkan Tekin: "Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmayacaktır"

Başkan Tekin: "Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmayacaktır"

KIRIKKALE HABERLERİ  | 28.02.2020 17:33 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Suriye’nin İdlib kentinde rejimi güçleri tarafından TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayınladı.Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İdlib’deki hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için yayınladığı mesajında, "Suriye’de rejim unsurları tarafından mübarek Regaip gecesinde yapılan bu hain saldırı sonucu kahraman ordumuzun 33 askeri şehadet şerbeti içerek şehit olmuştur.

Başkan Tekin: "Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmayacaktır"

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Suriye’nin İdlib kentinde rejimi güçleri tarafından TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayınladı.
Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İdlib’deki hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için yayınladığı mesajında, "Suriye’de rejim unsurları tarafından mübarek Regaip gecesinde yapılan bu hain saldırı sonucu kahraman ordumuzun 33 askeri şehadet şerbeti içerek şehit olmuştur. Şehit düşen Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bu haince ve alçakca saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Gerçekleşen hain saldırıya karşı devletimiz hak ettiği şekilde karşılık verdi, vermeye de devam edecektir. Türk milletinin başı sağ olsun. Canlarını vatan uğruna feda eden aziz kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

Adana’da 738 polisle uygulama

Adana’da 738 polisle uygulama

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
13:04
İkindi
16:10
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Furkan Eczanesi
Merkez
Selma Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

Kırıkkale’de "Her Anne Bir Dünya" projesi

Kırıkkale’de "Her Anne Bir Dünya" projesi

Kırıkkaleli sporcu Kick Boks’da Türkiye şampiyonu oldu

Kırıkkaleli sporcu Kick Boks’da Türkiye şampiyonu oldu

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale’de buzlanmaya karşı solisyon ve tuz

Kırıkkale’de buzlanmaya karşı solisyon ve tuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.