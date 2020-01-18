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  4. Başkan Tekin uyardı: “Tedbir alınmazsa kötü sonuçlar doğurabilir”

Başkan Tekin uyardı: “Tedbir alınmazsa kötü sonuçlar doğurabilir”

BİLECİK HABERLERİ  | 18.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin kış aylarında soba kullanan ilçe halkına uyarılarda bulunarak, “Tedbir alınmazsa kötü sonuçlar doğurabilir” dedi.Başkan Tekin, ilçede doğalgaz bulunduğu halde bazı vatandaşların hala soba kullanmalarından dolayı baca temizliğine önem verilmezse ilçeleri için sonu hüzünlü biten olayların yaşanabileceğini söyledi.

Başkan Tekin uyardı: “Tedbir alınmazsa kötü sonuçlar doğurabilir”

Bilecik’in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin kış aylarında soba kullanan ilçe halkına uyarılarda bulunarak, “Tedbir alınmazsa kötü sonuçlar doğurabilir” dedi.
Başkan Tekin, ilçede doğalgaz bulunduğu halde bazı vatandaşların hala soba kullanmalarından dolayı baca temizliğine önem verilmezse ilçeleri için sonu hüzünlü biten olayların yaşanabileceğini söyledi. Soba kullanan vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Tekin, sözlerine şöyle devam etti;
“Kış aylarında en büyük ısı kaynağımız ev sobaları. Sobaların bacalarında gerekli temizlik yapılmasa ilçemizde sonu soba zehirlenmeleri ve baca yangınları ile sonuçlanabilir. Soba kullanan ilçe halkımızdan bacalarını düzenli olarak temizleri uyarılarında bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği bütün çalışmalarımızda en ön sırada yer almaktadır."

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