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Başkan Topaloğlu Atatürk Parkındaki çalışmaları inceledi

10.01.2021 20:16 | Son Güncelleme:
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Atatürk Parkında yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Atatürk Parkında yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu’na, inceleme sırasında Başkan Yardımcısı Emin Gül de eşlik etti.
Topaloğlu, çalışmalarda artık sona gelindiğini ve Kemer halkına yakışan bir hizmeti kazandırmak için gün saydıklarını söyledi. Kemer’in çehresini değiştirecek ve ilçeye gelen misafirlere ayrı bir görsellik sunacaklarını anlatan Başkan Topaloğlu, "Atatürk parkındaki projemiz Kemer’e renk katacak. Çalışmalar hızla devam ediyor. Sona yaklaşılıyor. Kısa süre içerisinde halkımıza görsel anlamda güzel bir sosyal alan kazandıracağız. Pandemiye rağmen yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin. Her şey Kemer için." diye konuştu.
Atatürk Parkı projesi tamamlandıktan sonra parkın içerisinde kafe, ters ev, yürüyüş yolu, kitap okuma alanları, dinlenme yerleri, iki adet çelik köprü, aydınlatma sosyal donatılar yer alacak.
Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül, daha sonra Mustafa Ertuğrul Aker Parkındaki yeniden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında, park içerisindeki kafe sahile daha yakın olacak şekilde düzenlenecek. İki adet restoranın da yer alacağı düzenleme çalışmalarında, parkta kullanılacak malzemelerin tamamının belediyeye ait tesislerde üretileceği bildirildi.

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