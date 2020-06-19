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Başkan Topaloğlu: "Babalarımız, çocuklarının geleceği için en iyisini yapar"

ANTALYA HABERLERİ  | 19.06.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Topaloğlu: "Babalarımız, çocuklarının geleceği için en iyisini yapar"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Topaloğlu, Türk örf ve adetlerinde babaların ailelerin temel taşı olduğunu ifade ederek, mesajında şunları kaydetti:
“Babalar, her an saygıyla anılması gereken değerli varlıklarımızdır. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Babalarımız, çocuklarının geleceğini hazırlayabilmek için elinden gelenin en iyisini yapar. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatanımızın uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları başta olmak üzere tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

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Cem Eczanesi
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