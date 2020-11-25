Başkan Tören: “Kadına yönelik her türlü şiddet, bir insanlık suçudur”

Altınordu Belediyesi, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinliklerle şiddete karşı farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

Altınordu Belediyesi, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde düzenlediği farkındalık etkinlikleri ile ‘kadına şiddete sıfır tolerans’ mesajı verdi. Altınordu Belediyesi tarafından belediye hizmet binasına asılan ‘Kadınlara şiddete son vermek bizim elimizde. Söz verelim birlikte harekete geçelim’ yazılı dev pankart ile topluma duyarlılık çağrı yapıldı. Kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve vatandaşları kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilinçlendirmek isteyen Altınordu Belediyesi, Köprübaşı mevkiinde stant açtı. Burada vatandaşlara bilgiler veren belediye ekipleri ‘Toplumsal duyarlılık oluşması amacıyla vatandaşlara üzerinde kadına şiddete sıfır tolerans’ yazılı maske dağıttı. Belediye içerisindeki tüm birimleri de dolaşan ekipler çeşitli bilgiler verirken, yine günün anısına tüm personele üzerinde kadına yönelik şiddete son yazılı kokart dağıttı.

Kadınların toplum içerisinde ekonomik özgürlüklerini kazanmaları noktasında atılımlar yaptıklarını hatırlatan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ‘Tek kanatla uçulmaz’ mottosundan yola çıkarak Karadeniz’in en büyüğü olacak Kadın Kooperatifini kurduklarına dikkat çekti. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Kadına yönelik her türlü şiddet, bir insanlık suçu ve tarihe kazınan kara bir lekedir. Kadına şiddet, aynı zamanda insanlığa ihanettir. Sadece fiziksel değil, psikolojik ve ekonomik olarak da düşünülmesi gereken şiddet, sadece toplumumuzun değil dünyanın kanayan yaralarından birisidir. Bu noktada bizler de Altınordu Belediyesi olarak gerekli çalışmaları azim ve kararlılıkla yürütüyoruz. Kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazanmaları ve desteklenmeleri için belediye olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kentimizdeki tüm vatandaşlarımızla birlikte bizler de hep bir ağızdan kadına şiddete hayır diyor, şiddetin önüne geçilmesi için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

