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Başkan Tuna; “Türkiye’de 320 bin aile geçimini zeytincilikten sağlıyor”

AYDIN HABERLERİ  | 18.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, Türkiye’de yaklaşık 320 bin zeytincilik aile işletmesi bulunduğunu belirtti.Zeytin ve zeytinyağı sektörünün dünya ve ülke ekonomisindeki yerine değinen Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tuna, “Ülkemiz coğrafi konumu, iklim ve toprak özellikleri ile zeytin üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.

Başkan Tuna; “Türkiye’de 320 bin aile geçimini zeytincilikten sağlıyor”

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, Türkiye’de yaklaşık 320 bin zeytincilik aile işletmesi bulunduğunu belirtti.
Zeytin ve zeytinyağı sektörünün dünya ve ülke ekonomisindeki yerine değinen Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tuna, “Ülkemiz coğrafi konumu, iklim ve toprak özellikleri ile zeytin üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 10 milyon hektar alanda bulunan 900 milyon zeytin ağacından % 98’ i Akdeniz çanağında bulunmaktadır. Son 5 yılda dünya geneli zeytinyağı üretimi ortalaması yaklaşık 3,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya zeytinyağı üretimi dalgalanmalar göstermekle birlikte artış eğilimindedir. Zeytin üretiminde önemli ülkeler; İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Tunus’tur. Zeytinyağı üretiminde AB ülkelerinin payı yıllara göre değişmekle birlikte ortalama %70’dir. Son yıllarda Avustralya, Japonya ve Arjantin gibi ülkelerde de zeytin üretimine başlanmıştır. Zeytinyağı sektöründe öncü ihracatçı ülkeler; İspanya, İtalya, Tunus, Türkiye’dir. Dünya zeytinyağı ihracatı artan talebe bağlı olarak yıllara göre artış eğilimindedir. Dünya zeytinyağı fiyatları, zeytinyağı üretiminde öncü olan İspanya ve İtalya borsalarında oluşmaktadır. Dünya zeytinyağı üretiminin de ihracatının da yarısından fazlası bu iki ülkeye aittir. Doğa koşullarındaki olumsuzluklar, ürünün periyodisite (dönemsellik) özelliği ve hastalıklar; zeytinyağı arzını dalgalandırmaktadır. Dünya zeytinyağı üretiminin hemen hemen Akdeniz ülkeleri ile sınırlı kalması ve diğer yandan dünya genelinde zeytinyağına olan talebin artması da zeytinyağı fiyatlarına yansımaktadır” dedi.

Aydın üretimde ilk sırada
Türkiye’de en çok zeytin üretimi gerçekleşen illerin Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale, Gaziantep ve Mersin şeklinde sıralanmakta olduğuna dikkat çeken Tuna, “Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2017 yılı Zeytin ve Zeytinyağı Raporu’nda; ülkemizde 2000’li yılların başında 100 milyon adet olan zeytin ağacı sayısının 2016/17 sezonunda yaklaşık 174 milyon adete yükseldiği, son 5 yılın zeytinyağı üretim ortalamasının yaklaşık 159 bin ton, sofralık zeytin üretim ortalamasının 420 bin ton, yağlık zeytin üretiminin ise 1 milyon 300 bin ton olmak üzere 2016/17 yılında toplam zeytin üretimi 1 milyon 730 bin ton olarak gerçekleştiği, Türkiye’ de yaklaşık 320 bin zeytinci aile işletmesi mevcut olduğu belirtilmiştir” diye konuştu.

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